Mauro Corona: «Salvini mi mandava messaggini, mi voleva come ministro...»

BELLUNO - «Salvini? Per certe cose mi piace, prima mi mandava dei messaggini ma ora non lo fa più. Si vede che ho detto qualcosa che non gli è andato bene». A parlare è lo scrittore-alpinistaGiorgio Lauro e Geppi Cucciari.“Mi messaggiava e aveva anche detto che mi avrebbe voluto far fare il ministro della Montagna”.“Non sono all'altezza ma potrei dare dei consigli”.“In realtà sarei all'altezza, non per spocchia, ma perché quelli che c'erano prima...”“Nelle zone povere, dove non 'nevica firmato', tipo Courmayer o Davos, darei una libertà, un'anarchia imprenditoriale: se vuoi aprire un bar, lo apri domani. E poi, però, ti vengo a controllare”.“No, non la vieterei, sono stato cacciatore, anche se per fame”.“In montagna c'è bisogno di fare strade, anche tagliando alberi, ma taglierei solo quelli necessari. I boschi hanno invaso tutto, non si cammina più”.