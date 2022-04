Mauro Corona, fondista a 71 anni in maniche corte nella bufera di neve

CORTINA - C’era anche Mauro Corona, star della manifestazione, colto in azione dall’obiettivo di Nicola Bombassei, alla Staffetta alpina di Misurina che ieri, sabato 9 aprile, ha celebrato l’edizione numero 21 con la sua consueta combinazione di tre atleti per tre discipline sciistiche (fondo, discesa e skialp). Lo scultore di Erto ha partecipato con una formazione il cui nome diceva già molto: La Disperata. Con l’ormai proverbiale abbigliamento smanicato, casco in testa, incurante della bufera di neve in corso, si è cimentato nella prova di sci di fondo dove è giunto al 42° posto. A 71 anni una bella esibizione. Con lui nelle altre due frazioni per lo scialpinismo c’era Lorenzo Quinz e per lo slalom gigante la sua attuale compagna Consuelo Cinotti. Classifica finale della Disperata: quarantesima posizione. Al traguardo il noto scrittore e alpinista, di casa a Misurina, ha manifestato tutta la sua entusiastica soddisfazione per questa esperienza di montagna in orizzontale sugli sci stretti. Del resto l’evento, al di là della componente agonistica, vuole caratterizzarsi anche per il puro divertimento. Difatti è aperto pure alle squadre mascherate. Di qui i loro nomi più improbabili e per i costumi più originali sono disposti dei premi in palio.

Così, dopo due anni di stop forzato causa Covid 19, la staffetta alpina è tornata alla grande sulle nevi di Misurina. Anche se a causa delle capricciose condizioni atmosferiche l’organizzazione della Cadini Promotion - assieme a Comune di Auronzo, Misurina Neve, Soccorso Alpino di Auronzo, volontari e operatori di Misurina -, ha avuto un gran da fare per la sua piena riuscita. All’appuntamento di fine inverno, divenuto ormai classico, hanno partecipato 45 squadre con un totale di 135 concorrenti suddivisi nelle singole specialità di fondo, di scialpinismo e di slalom gigante. La prima frazione di fondo si è disputata sull’anello di Paludetti dove si è allenata la squadra azzurra prima delle Olimpiadi di Pechino, la seconda di scialpinismo e di slalom gigante nei pressi della Loita. Meglio di tutti nel fondo ha fatto il fornese Martin Coradazzi, che con la sua squadra composta da Marco Del Missier, in testa nello scialpinismo, e da Fabio Zannantonio Martin (21° nel gigante) è salito sul gradino più alto del podio. Alle spalle della compagine carnica si è collocato il Team Polvere grazie alle due terze piazze di Julian Brunner e di Alberto Della Via (rispettivamente fondo e scialpinismo; 14esima Kuen nel gigante). Bronzo per Vecchia Romagna (Davide Manlin Majoni, Marcello De Martin Bianco e Antonio Turati). Tra le donne primato delle Mammies (Francesca Di Sopra, Alessia Molin e Francesca De Michiel) seguite da Talla’s Cowgirls (Cristina Manaigo, Marianna e Marta Valmassoi); terze le Farfalle Sci...volose (Eleonora Colli, Alessia Lacedelli e Francesca Polese).