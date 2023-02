Campionato di sci giornalisti ad Arabba, incidente per Maurizio Mannoni: «Solo qualche botta»

LVINALLONGO - Si conclude domani, 11 febbraio, sulle nevi di Arabba la settimana del Campionato Italiano di sci dei giornalisti. Oltre cento volti e firme note delle maggiori testate si sono cimentati nelle competizioni in questa manifestazione giunta alla sua 79 edizione. Le gare di sci alpino si sono tenute sulle piste di sci fodome, mentre quelle di sci di fondo a San Cassiano. La nutrita comitiva, accompagnata dalle rispettive famiglie, era alloggiata all'hotel Grifone a Passo Campolongo.

E' stata sì una sfida con il cronometro, ma questa settimana ha rappresentato per il territorio agordino una significativa vetrina turistica. I giornalisti hanno infatti potuto apprezzare sia la bontà delle piste e dei suoi collegamenti che l'accoglienza e la tipicità della nostra terra, e ci si augura che tutto questo possa rappresentare un utile strumento di visibilità per il nostro turismo. Non sono mancati, dopo le giornate di sci, utili confronti su tematiche di attualità locali e nazionali, alla presenza anche delle istituzioni locali che hanno fortemente voluto ospitare questo evento prestigioso evento organizzato dalla G.I.S con a capo la presidente Roberta Sandroz. Numerosi i volti noti tra cui Maurizio Mannoni conduttore del TG3 Linea Notte, presente con la moglie di origini agordine Laura Perego, conduttrice di La7. «Ho apprezzato le piste e la neve bellissima, abbiamo trovato una settimana fantastica. Da sciatore non esperto ho preso purtroppo anche una botta, ma di poco conto. E poi dopo le fatiche sugli sci ci siamo rifocillati in maniera splendida. In realtà conosco bene queste valli, credo di potermi definire bellunese d'adozione, visto che con mia moglie da 40 anni ci veniamo in vacanza. Tra l'altro per me si avvicina il momento della pensione, e avendo casa a Belluno mi auguro che potranno esserci maggiori occasioni di vacanza in questi luoghi».