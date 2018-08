Don Maurizio festeggia i 50 anni tra i monti: «Io, il Comelico e 18mila messe»

di Giuditta Bolzonella

CAMPOLONGO DI CADORE (BELLUNO) - Luglio, pomeriggio di un giorno feriale a. Il tempo è buono, il clima pure ma nella piazza, dedicata ae dominata dalla Parrocchiale omonima, non c'è anima viva. L'unico bar ha le serrande abbassate e un cartello: affittasi. Ogni tanto passa un'auto. Siamo in Comelico, ma non quello Superiore dove ci sono i turisti, qua i turisti passano per andare a Sappada che da qualche tempo è friulana: mandi. Ma non è sempre stato così a Campolongo, a dirloche da 36 anni è il parroco e che giusto quest'anno festeggia 50 anni di sacerdozio, pastore di anime in Comelico tranne qualche anno da cappellano nel bellunese.IL PARROCO«Quando sono arrivato c'era un bel fermento, c'era lavoro, c'era ancora la scuola elementare. Finito di celebrare la messa per tornare in canonica incontravo persone, scambiavo qualche parola con i turisti, salutavo gli anziani seduti fuori casa. Adesso esco di chiesa e rischio di non incontrare proprio nessuno».È la montagna che si spopola e scende a valle, per studio prima e lavoro poi i giovani vanno e non tornano più. Ricorda don Maurizio: «È successo che uno dei nostri studenti universitari finito il periodo di apprendimento sia andato direttamente al lavoro a Milano senza passare a casa a salutare i genitori tanto aveva voglia di entrare nel mondo produttivo. Del resto qua non c'è nulla per i giovani».