Enorme masso piomba sulla strada regionale in val di Zoldo /Foto

di Alessia Trentin

VAL DI ZOLDO - Risveglio da brividi per Val di Zoldo. Lungo laprima di, ieri mattina èun. Un pesante blocco di pietra, messo a dura prova dalla tempesta Vaia del 29 ottobre.Fortuna ha voluto che in quel momento non passassero mezzi: poteva essere una tragedia. Subito sul posto sono intervenute le squadre di Veneto Strade, per la messa in sicurezza della parete. Le operazioni di disgaggio di altri massi pericolanti sono andate avanti per diverse ore rendendo necessario chiudere la corsia e stabilire il senso unico alternato di circolazione. «Questa è solo una delle situazioni che si creeranno d'ora in poi spiega il sindaco Camillo De Pellegrin -. Quest'anno durante il disgelo il territorio sarà esposto a tutta una serie di frane, smottamenti come conseguenze dell'alluvione e dell'enorme