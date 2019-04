Masso piomba sulla strada: paura lungo la regionale del S. Pellegrino

di Dario Fontanive

FALCADE - Paura ieri mattina lungo la regionale del Passo San Pellegrino. Un masso di grosse dimensioni seguito da altri più piccoli si è staccato ieri nella prima mattinata da una scarpata posta sopra la strada regionale 346 del passo San Pellegrino tra le località di “Le Frate” e il bivio per il passo Valles, cadendo sulla carreggiata. Fortunatamente nessuna vettura in quel momento transitava sulla strada e quindi non ci sono stati nè feriti ma nemmeno danni ai mezzi.