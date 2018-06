Masso di 5 quintali â€‹sulla casa: buco sul terrazzo, ci finisce dentro /Foto

di Olivia Bonetti

VALLE DI CADORE -: il 72enne Sergio Toscani ha rischiato, ancora una volta, la vita mentrenella sua abitazione.Lui, nella sua casa di Venas, in via Lasta 54, non è al sicuro. È minacciato da anni daidalla montagna che sovrasta l'abitazione e la statale 51. Una zona dove un tempo si facevano terrazzamenti per campi: i muri a secco si aprono tra le radici degli alberi e rovesciano periodicamente i sassi. «Qui prima o poi accade una tragedia - dice il figlio Mauro Toscani -: ricordiamo che la casa si trova sulla Statale e se non si fosse fermato sarebbe finito su qualche auto».