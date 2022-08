Ultra trail: la cadorina Valmassoi trionfa sul Monte Bianco

Dolomiti, terra di campionesse dello sport. Il volto del 2022 è Stefania Constantini, di Cortina, olimpionica del curling. Martina Valmassoi però non le è da meno. Stanotte la cadorina, 33 anni, nata a Pieve, originaria della frazione di Pozzale (500 abitanti) dove vive, ha trionfato nella Tds, acronimo di Sur les Traces des Ducs de Savoie (sulle Tracce dei Duchi di Savoia), 145 km di percorso in quota. Da segnalare che Martina è stata la migliore degli italiani, uomini compresi, classificandosi al 12° posto assoluto. Ma cos’è la Tds? Si tratta di una delle massacranti corse dell’Utmb, l’Ultra trail del Monte Bianco, forse la più importante manifestazione al mondo di questa disciplina (corsa in montagna o sky running su lunghissime distanze). Martina ha vinto con il tempo di 22 ore, 42 minuti e 47 secondi, infliggendo 17 minuti di distacco alla seconda, Claudia Tremps, e 40 minuti alla terza, Katharina Hartmuth. La Tds collega la Valle d’Aosta alla Savoia, alla scoperta dei villaggi del Tour del Monte Bianco e delle montagne che li circondano: oltre 9 mila di dislivello positivo, partenza da Courmayer per attraversare luoghi come il Pas d’Outray, con la sua vista mozzafiato sulla Pierra Menta e il Grand Mont, luoghi mitici dello sci alpinismo. Per non parlare di Hauteluce, con i suoi borghi tipici e la sua vista mozzafiato sul Monte Bianco, la vetta più alta delle Alpi (4800 metri). Martina Valmassoi non è nuova a queste imprese: nell’aprile del 2021 stabilì sul monte Agudo (Auronzo) il record mondiale di dislivello positivo sugli sci in 24 ore, 17.645 metri salendo e scendendo praticamente senza mai fermarsi, neppure nel gelo della notte. Fin da ragazza si era messa in evidenza nello scialpinismo, facendo parte delle nazionali azzurre della specialità. Ma è poliedrica, perché anche sulla mountain bike e di corsa, è una delle migliori sulle lunghe distanze, e in quota. Da vera figlia delle Dolomiti cadorine, quale orgogliosamente si sente.