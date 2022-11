Marmolada, stagione invernale a rischio stop, il ghiacciaio è sempre vietato

BELLUNO - La società di gestione degli impianti di risalita della Marmolada lancia un allarme sul possibile stop alla stagione dello sci sul massiccio veneto-trentino. Dopo il tragico incidente del luglio scorso, il distacco della parte sommitale della calotta bianca costato la vita a 11 persone, «il divieto di accesso al ghiacciaio non è stato ancora revocato. Serve buon senso - scrivono gli impiantisti - Le piste sono sicure e vanno preparate in tempo. Se non si interviene con buon senso e velocità, la stagione invernale è a rischio e con essa la permanenza sul territorio di tante imprese e famiglie». «La stagione invernale è alle porte - scrive in una nota la società Funivia della Marmolada - manca meno di un mese. Da sempre novembre è fondamentale per la preparazione delle piste e degli impianti per l'avvio regolare dell'attività 2022/2023. Ogni giorno è prezioso». «Alle nostre richieste di chiarimenti - prosegue - ci viene opposta una fantomatica perizia, avviata mesi fa quando le eccezionali temperature estive potevano generare preoccupazioni, ma mai redatta ed inattuale ora quando finalmente il termometro è sceso sotto lo zero».