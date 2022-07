Marmolada, travolto dalla valanga di ghiaccio: dimesso il ferito tedesco ricoverato a Feltre

Strage della Marmolada, dimesso dall'ospedale uno dei feriti, si tratta del paziente tedesco soccorso e curato dall’Ulss 1 Dolomiti a Feltre. L'uomo sta bene ed è stato dimesso questa mattina, sabato 9 luglio 2022. Accompagnato dai familiari, concluderà la convalescenza in una struttura vicino casa. Prima di lasciare l’ospedale feltrino, ha riservato parole di gratitudine e apprezzamento per i soccorsi e le cure ricevute.

Per quanto riguarda gli altri feriti, le condizioni della signora ricoverata a Belluno, M.C., sono in via di miglioramento. Rimane in prognosi riservata invece Davide, il giovane trentino in cura all’ospedale di Treviso.