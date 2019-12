Il ghiacciaio dellaè destinato a sparire per sempre, il conto alla rovescia è già partito: i ghiacci si scioglieranno e tra 25-30 anni uno dei simboli delle Dolomiti non esiterà più.In un decennio, dal 2004 al 2015, ha subito una riduzione di volume del 30% e di area del 22%. A delineare lo scenario, attraverso due modelli 3D, ricercatori dele dellee di. Lo studio, di cui era stata data un'anticipazione lo scorso agosto, è stato pubblicato su Remote Sensing of the Environment. «Anche se la temperatura restasse com'è, il suo destino appare comunque segnato».Che il destino del ghiacciaio della Marmolada sia segnato dipende dal fatto, spiega Renato Colucci del Cnr-Ismar «che è già in totale disequilibrio con il clima attuale». In merito agli scenari da qui a 30 anni, il primo rilievo, sottolinea Colucci «è stato acquisito usando un "ground penetrating radar" (Gpr) terrestre, una tecnologia non invasiva utilizzata in geofisica, basata sul segnale elettromagnetico riflesso e trasmesso dal terreno a seconda delle caratteristiche, creando sezioni dettagliate. Il secondo, invece, usando dati raccolti in volo con Gpr da elicottero». In questo modo è stato possibile ricostruire due modelli 3D del ghiacciaio «che hanno permesso di misurare con precisione non solo le caratteristiche interne e morfologiche, ma anche l'evoluzione recente nel corso del decennio, quantificato in termini volumetrici», prosegue l'esperto.