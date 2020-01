© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla scoperta della storia geologica, alpinistica e della Grande guerra relativa alla Regina delle Dolomiti Marmolada attraverso il proprio telefonino o smartphone che diventano delle proprie video e audio guide. Questo è diventato realtà grazie alla nuova app, presentata ieri in Marmolada, applicabile a questo innovativo progetto del nuovo sistema digitale denominato Geochip realizzato da Dolomiti Project. Uno degli appuntamenti clou del programma di avvenimenti messo a punto dalla società Funivie Marmolada per questo inverno 2019/2020. A tenere a battesimo questo avvenimento è stato un testimonial d'eccezione come Oscar De Pellegrini che ormai in Marmolada è diventato un abituè avendo tenuto a battesimo con Moreno Pesce, nell'estate scorsa proprio in Marmolada il progetto Senza limiti. Dammi un punto d'appoggio e ti scalerò la montagna dedicato ad una montagna accessibile per tutti su modello della funivia della Marmolada già accessibile a ogni disabilità.È in occasione dell'evento Marmolada a portata di bip, svoltosi ieri tra Malga Ciapèla e la stazione di Serauta, che il campione pParalimpico ha presentato il suo libro e la sua esperienza di vita, diventando portavoce di un nuovo anno che vede Marmolada-Move To The Top al centro dell'accessibilità fisica e digitale. Presso la stazione funiviaria di Serauta 2950 m il pluricampione italiano di tiro con l'arco ha presentato Ho fatto centro, libro che racconta la storia di un uomo che lascia il segno, sfida sé stesso e ogni limite, nonostante le avversità della vita. Colpito da una disabilità motoria all'età di 21 anni, a causa di un incidente sul lavoro, Oscar De Pellegrin ripercorre la sua esperienza in un'autobiografia: dalla crisi iniziale, al sostegno ricevuto dai suoi cari e dalla moglie Edda, fino all'avvicinamento allo sport, prima con il tiro a segno e poi con il tiro con l'arco. Ed è proprio grazie allo sport che inizia a fare centro nella sua vita, diventando protagonista di record italiani e mondiali e trovando la spinta utile per superare ogni difficoltà. Coordinatore del progetto di avviamento allo sport Primavera paralimpica del Cip, è anche Presidente degli Arcieri del Piave e di Assi Onlus, l'associazione con la quale sostiene anche il progetto Senza limiti insieme a Marmolada-Move To The Top, per rendere il territorio montano bellunese accessibile a ogni tipo di disabilità.«Il libro nasce con l'intento di lanciare a tutti un messaggio positivo, specialmente nei momenti di difficoltà, per insegnare ad affrontare e superare le avversità della vita. Ha l'obiettivo di abbattere le barriere mentali e culturali, facendo conoscere a tutti la tematica della disabilità e invitando soprattutto i più giovani a lavorare insieme per una società migliore, come una squadra nello sport», ha detto Oscar nella sala polifunzionale della stazione di Serauta che tra il pubblico ha visto anche i bambini della scuola primaria di Rocca Pietore, simbolo del futuro. Geochip permette di accedere direttamente dal proprio smartphone a contenuti informativi utili per conoscere meglio ciò che gli occhi vedono, anche in lingua inglese. Una volta scaricata l'app Geochip sul proprio dispositivo, è necessario tenerla aperta e attivare il bluetooth: ad ogni punto di attrazione, avvicinandosi all'apposito adesivo, una notifica consentirà di accedere a una guida digitale e facilmente consultabile.