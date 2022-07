Strage sulla Marmolada, nuovo giorno di ricerche. Sette vittime e tre sono venete. I dispersi sono 13

Strage sulla Marmolada. Sette morti - dei quali sono veneti 3 accertati e 7 persone reclamate - e poche speranze di ritrovare vivi i 13 dispersi: è il bilancio del crollo sulle Dolomiti, avvenuto nel giorno finora più caldo del 2022. Oggi per i soccorritori è una nuova giornata di lavoro, mentre le famiglie dei dispersi sono a Canazie in attesa di ricevere notizie sui propri cari. Ieri il premier Mario Draghi è arrivato a Canazei e ha portato la vicinanza sua e del governo alle famiglie delle vittime.

Marmolada, ricerche e ultime notizie di oggi

Sono riprese le ricerche dei dispersi sulla Marmolada. L'elicottero del Nucleo Elicotteri di Trento sarà impegnato tutta la giornata per portare in quota materiale e personale necessari alla ricerca. In particolare, spiegano i soccorritori, gli esperti della guida dei droni del Soccorso Alpino. Sorvoli con elicotteri e i droni sono gli unici strumenti per effettuare le ricerche dato che il ghiacciaio è stato interdetto per il pericolo di nuovi distacchi.

Vittime

Fra le vittime i vicentini Filippo Bari di Malo, Paolo Dani di Valdagno e Tommaso Carollo di Thiene, il quale si trovava con Alessandra De Camilli, rimasta ferita come Riccardo Franchin di Barbarano Mossano, due degli 8 alpinisti ricoverati negli ospedali di Trento, Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso, con un paio di casi definiti gravi.

Dispersi

Ma ci sono anche 13 dispersi, fra i quali i veneti Davide Miotti ed Erika Campagnaro (marito e moglie originari di Cittadella e residenti a Tezze sul Brenta), il trevigiano Gianmarco Gallina di Montebelluna con la fidanzata vicentina Emanuela Piran di Bassano del Grappa, gli altri vicentini Niccolò Zavatta di Barbarano Mossano e Luca (ne è trapelato solo il cognome) di Thiene, a cui va aggiunta la segnalazione di un bellunese di nome Valentino residente ad Agordo. Mancano all'appello anche tre cechi, mentre un austriaco è stato rintracciato, alla pari di altri quattro alpinisti: tutti e cinque hanno fatto sapere di essere scampati alla tragedia.

