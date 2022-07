Marmolada. La testimone: «Quel rumore mai sentito e la folata di vento. C'erano cento persone, anche un bambino»

La testimonianza di una escursionista in cordata che ha assistito alla tragedia della Marmolada. «Ho attaccato la normale verso le 8.30 e siamo saliti, c'erano un sacco di persone, forse un centinaio, anche un bambino che avrà avuto sui 12 anni, e alcune sul sentiero attrezzato che sale sulla Spalla dell'Asino e probabilmente sono quelle rimaste sotto». Così l'escursionista Alicia Chiodi. All'attacco del nevaio l'escursionista ha incontrato un'altra cordata: «Mi sono aggregata ad una cordata di ragazzi con cui siamo saliti attraversando il ghiacciaio per la via normale e lungo il sentiero attrezzato fino in vetta. Abbiamo fatto un sacco di foto e poi, mentre eravamo seduti a chiacchierare e mangiare, abbiamo sentito questo rumore che non siamo riusciti a riconoscere. Non ci siamo resi conto di quello che stava succedendo perché era dal primo mattino che si sentivano elicotteri quindi abbiamo pensato ad una esercitazione o qualcosa del genere, nonostante sia arrivata fino in vetta una fortissima folata di vento».

