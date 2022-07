Temperature da giorni al di sopra della norma oltre i tremila metri. Numeri a due cifre registrati ad altitudini impensabili fino a qualche anno fa. Una condizione climatica e atmosferica di totale disequilibrio: c'è anche questo, secondo gli esperti, dietro il crollo di un pezzo ghiacciaio della Marmolada costato la vita, in un bilancio tutt'altro che definitivo, a sei persone. Per il Cnr un fattore determinante è legato a quanto anche sulle Alpi si sta registrando in queste ultime settimane. Da giorni «le temperature in quota sono state molto al di sopra dei valori normali - afferma Renato Colucci, dell'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp) - mentre l'inverno scorso c'è stata poca neve, che ormai quasi non protegge più i bacini glaciali». Caronte e la sua scia di calore estremo ha «verosimilmente prodotto una grossa quantità di acqua liquida da fusione glaciale alla base di quel pezzo di ghiacciaio». Un mix di elementi che messi in fila può determinare eventi estremi. «Siamo proprio nelle condizioni peggiori per distacchi di questo tipo», aggiunge il Cnr.



LA PROVINCIA



Un quadro di «totale disequilibrio» che potrebbe portare, nei prossimi anni, al ripetersi di fenomeni drammatici come quello di ieri. A detta del presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, «i 10 gradi registrati a 3 mila metri rappresentano un nemico oscuro contro cui combattere. In montagna stiamo vedendo gli effetti più disastrosi».

Per l'Unione delle comunità montane gli «ecosistemi si stanno infragilendo: sappiamo che frane di roccia e di ghiaccio vi saranno ancora. La crisi ecologica e ambientale che viviamo rende la montagna più fragile, problema serio di una collettività, del nostro Paese, che non può passare oltre».