L'esperto Wanner: «Escursioni in alta quota solo in primavera, in estate fa troppo caldo»

«Escursioni sulle Alpi in alta quota solo in primavera quando il manto nevoso è più compatto e le temperature sono più basse». A sottolinerarlo è Thomas Wanner del Club alpino austriaco in un'intervista al quotidiano Dolomiten. «Da alcuni anni - continua Wanner - le guide alpine locali non offrono più la scalata d'estate del Pan di Zucchero, una vetta di 3.507 metri sul confine tra il Tirolo austriaco e l'Alto Adige, e sul Grossglockner, la vetta più alta dell'Austria con 3.798 metri, la via normale è stata spostata. «Il vero problema - spiega Marco Gabl, un altro esperto del Oeav - è la ritirata del permafrost, »il collante delle Alpi«, che fa aumentare il rischio caduta sassi. Per questo motivo regolarmente viene interdetto l'accesso al Monte Cervino».

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Marmolada, Walter Cainelli, presidente Soccorso alpino: «Quei... IL COMMENTO Marmolada. Mauro Corona: ​«Abbiamo fatto le cicale, la terra... LO STRAZIO Marmolada. Le salme, il riconoscimento e le lacrime delle mamme. Urla... NORDEST Tragedia Marmolada, i locali: "mai vista una cosa simile" PRIMO PIANO Minuto di silenzio al Parlamento Ue per le vittime della Marmolada e... NORDEST Marmolada, Fugatti: "Non è prima volta che vengo qui per eventi del... LA GUIDA Escursioni, dalla scelta dei percorsi alle attrezzature: cinque... IL CONFRONTO Draghi-Conte, pace M5S in cambio del Reddito. E il vertice è...