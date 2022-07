Marmolada, la foto toccante donata dal papà di Nicolò Zavatta: «Non era la vetta la tua destinazione, ma qualcosa di più grande»

BELLUNO - Un dono che scalda il cuore. Il papà di Nicolò Zavatta - il 22enne di Barbarano Mossano (Vicenza) con il sogno dell'alpinismo, tra i dispersi della tragedia della Marmolada - ha regalato al gruppo Facebook DoloMitici una foto del figlio.

«Arrivederci Nicolò Zavatta - scrive una delle amministratrici della pagina - il tuo papà Michele ti ha voluto regalare un ritratto d'onore nel gruppo di cui facevi parte con orgoglio. 22 anni e il sogno di un vero alpinismo, ti hanno portato sui fianchi della Regina. Non era la vetta la tua destinazione, ma qualcosa di più grande: un corso di sicurezza e salvamento in crepaccio, insieme a Paolo Dani. Ti dobbiamo un favore, quello di ricordarti così, risoluto nella tua vocazione tra queste rocce, ora felice per sempre. Un abbraccio immenso - conclude il messaggio - a tutte le famiglie addolorate. E al Dio».

Tragedia della Marmolada, il dono toccante del papà di Nicolò

Nicolò Zavatta, il 22enne di Barbarano Mossano (Vicenza), è tra i dispersi della tragedia della Marmolada. Studente dell'Università di Padova, le sue grandi passioni sono l'alpinismo e la musica.



Papà Zavatta ha donato al gruppo Facebook DoloMitici, che raggruppa gli appassionati di montagna veneti, un toccante ritratto del figlio.