Belluno, dimessi i pazienti tedeschi scampati alla tragedia della Marmolada: «Non ricordo nulla dell'accaduto»

BELLUNO - Sono stati dimessi i pazienti tedeschi rimasti coinvolti nella tragedia della Marmolada, nella quale hanno perso la vita 11 persone . Dopo il paziente tedesco dimesso ieri dall'ospedale di Feltre, anche la connazionale soccorsa dopo il crollo del ghiacciaio della Marmolada e curata dall'Ulss 1 Dolomiti a Belluno sta bene ed è stata dimessa questa mattina.

APPROFONDIMENTI SCHIO Marmolada, Alessandra e la dedica al compagno morto nella valanga:... LA TRAGEDIA Marmolada, il soccorritore Paolo Borgonovo: «Noi, a caccia di... CANAZEI Zaia: «Marmolada, no al turismo dell'orrore. Multe per chi... IL POST CHE SPEZZA IL CUORE Marmolada, la foto toccante donata dal papà di Nicolò...

Il paziente tedesco, G., ha lasciato ieri mattina il Santa Maria del Prato di Feltre, accompagnato dai suoi familiari, per raggiungere una struttura vicino casa dove completerà la convalescenza. Commentano dalla struttura: «Una notizia che apre il cuore, nel giorno del lutto e del ricordo delle vittime della tragedia della Marmolada, che rimarrà per sempre scolpita in noi. Ancora una volta ci stringiamo con un abbraccio e una preghiera alle famiglie delle persone che non ce l'hanno fatta, partecipando all'enorme dolore, con i modi silenziosi ma carichi di valori della gente di montagna. Un grande grazie, infine, a tutti i soccorritori che ogni giorno rischiano la vita per mettere in sicurezza quella degli altri e al nostro personale che si è preso cura con professionalità e umanità delle persone a noi affidate».

Dopo il paziente tedesco, anche la connazionale soccorsa dopo il crollo del ghiacciaio della Marmolada e curata dall'Ulss 1 Dolomiti a Belluno sta bene ed è stata dimessa questa mattina. Lo rende noto la Regione Veneto. M. C., queste le iniziali della paziente, ha salutato e ringraziato il personale sanitario con una lettera: «Non so nulla dell'accaduto - ha scritto - mi sono svegliata in ospedale. I medici, il personale di neurologia, si sono molto adoperati per me. Le vertigini, la mia stabilità sono lentamente ma costantemente migliorate. Mi infondono ottimismo. Perciò devo essere anche io ottimista, così tutto andrà bene. Anche oggi mi sono sentita molto meglio. Grazie a tutti quelli che si sono impegnati per me. Lo apprezzo molto». Rimane ancora in prognosi riservata invece Davide Carnielli, il 31enne trentino ferito sulla Marmolada e in cura all'ospedale di Treviso.