ROCCA PIETORE (BELLUNO) - Quando in Marmolada si sciava anche d’estate. Una parentesi durata circa trent’anni dal 1970 al 2000, anche se le cronache fanno cessare lo sci estivo in Marmolada definitivamente nel 2006. Si sciava sul ghiacciaio, che negli anni Sessanta arrivava quasi fino al passo Fedaia. Poi con sempre meno neve e altri problemi si è arrivati alla chiusura del turismo estivo. Ci sono però alcuni ghiacciai, ad esempio delle Alpi occidentali e centrali, in cui si scia ancora d’estate.

IL TURISMO

Fu un trentennio importante per lo sviluppo turistico della val Pettorina e più in generale dell’Agordino, nella provincia di Belluno. Una maniera diversa per far scoprire queste località di montagna ad una maggiore e diversa categoria di turisti molti dei quali provenivano anche dalle vallate contermini di Fassa, Gardena e Ampezzo per potersi cimentare nella pratica dello sci estivo in Marmolada. Proprio su quest’onda venne realizzata da Bruno Vascellari nel 1969 la funivia della Marmolada. Testimone di questa epopea dello sci estivo è Fabio De Martin, comeliano di nascita essendo nativo di Padola (comune di Comelico Superiore), che da molti anni risiede in val Pettorina. Fabio maestro di sci e istruttore nazionale ha lavorato per oltre 25 anni in Marmolada, prima con la scuola sci Siorpaes di Gildo e Roberto, poi per un periodo breve con la scuola sci Tyrolia per passare in seguito definitivamente alle dipendenze della scuola sci Rocca-Marmnolada.

LA TESTIMONIANZA

«Sono stati anni importanti - ricorda Fabio De Martin -. Finito il servizio militare avevo lavorato come maestro di sci in varie località turistiche italiane e del 1976 approdai alla scuola di sci Siorpaes. Era una scuola di sci di Cortina di proprietà dei fratelli Gildo e Roberto. D’inverno lavoravano a Cortina mentre d’estate svolgevano questa attività in Marmolada. Questo permetteva loro di poter trasferire una parte della loro clientela che sciava a Cortina d’inverno in Marmolada d’estate». «La stagione in ghiacciaio iniziava verso la metà di maggio è finiva tante volte anche dopo la metà di ottobre - racconta -. Poi d’inverno in Marmolada in quegli anni la stagione dello sci era praticamente assente: la funivia apriva a febbraio e la pratica dello sci in Marmolada era praticamente quella dello sci estivo».

I PERSONAGGI

Fabio De Martin ricorda anche quando alla scuola di sci Siorpaes arrivava in estate, un ragazzo 12enne che si chiamava Alberto Tomba e che i genitori affidavano alle cure di Roberto Siorpaes. «Posso dire con certezza che il vero allenatore di Alberto Tomba è stato Roberto. Era lui solo che insegnava lo sci ad Alberto, qualche rara volta quando Roberto non poteva affidava il piccolo Tomba a qualche altro maestro della scuola ma solitamente era lui solo che lo allenava», sottolinea Fabio De Martin.

QUATTRO SCUOLE SCI

In quegli anni c’erano ben 4 scuole per lo sci estivo. E De Martin precisa: «C’era la Siorpaes, la Guadagnini, la Tyrolia e la Rocca Marmolada, quest’ultima era stata fondata a Rocca da Bellino Barbana, Armando De Lazzer, Giovanni Sorarù e Livio Ballis. Io rimasi con la scuola sci Siorpaes fino al 1983, poi passai un anno con la Tyrolia e poi, visto che d’inverno lavoravo con la scuola di sci Rocca-Marmolada passai definitivamente con loro anche per la stagione estiva. In quegli anni ricordo in estate c’erano fino a 35 maestri di sci che insegnavano delle varie scuole. Noi eravamo 8 maestri fissi per la stagione, poi quando il lavoro entrava nel clou della stagione si facevano arrivare altri maestri dalle valli di Fassa, Cortina e dall’Alta Badia».

I VIP

Una clientela anche di élite quella che sceglieva di venire in estate a sciare in Marmolada a sciare d’estate, come ricorda Fabio De Martin: «C’erano personaggi come il professore Gaetano Azzolina che fu uno dei massimi esperti di cardiochirurgia infantile a livello mondiale. Uno degli avvocati di Giulio Andreotti e poi ebbi tra i miei clienti, ma lui d’inverno, anche Claudio Baglioni. Ricordo che allora le file agli skilift erano lunghe, ma la gente era molto diversa da oggi, si metteva in coda e attendeva diligentemente che arrivasse il suo turno senza protestare».

IL LAVORO

«Era una maniera diversa di lavorare con la clientela a quel tempo - ricorda lo storico maestro di sci -: si affidava totalmente alla scuola di sci per gestire le proprie vacanze. Solitamente con il cliente si sciava al mattino, poi al pomeriggio si alternava un po' di tennis con qualche escursione in montagna. Poi alla fine della settimana bianca tutte le scuole assieme organizzavano una gara con la loro clientela. Noi come scuola di sci Siorpaes organizzavamo anche per la nostra clientela una gara di slalom denominata sci d’oro». Oggi di quel periodo rimane solo un ricordo legato ai protagonisti che l’hanno vissuto e ad un ghiacciaio ormai in agonia destinato a scomparire per sempre.