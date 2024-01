​Belluno. Addio a Svaluto Moreolo, impegnato fino alla fine in politica e per la città

BELLUNO - Con Mario Svaluto Moreolo se ne va un pezzo importante di storia bellunese: una vita dedicata alla famiglia e alla politica.

Se ne è andato per malattia il 2 gennaio a 86 anni. Uomo di un'altra epoca. Era nato nel 1937: l'idea della guerra prima, la Resistenza (lo zio Renato De Zordo ucciso il 18 febbraio 1945), l'impegno civile e il cattolicesimo. Il lavoro in banca (fu capo cassiere alla Banca Cattolica del Veneto), la politica ma soprattutto la famiglia e l'amore senza fine per la moglie Mary, conosciuta sui banchi di scuola frequentando la ragioneria Calvi.

LE BATTAGLIE

Una vita spesa nel condurre le battaglie che hanno caratterizzato gli eventi degli ultimi decenni: dalla viabilità della sua città (con respiro provinciale) alla visione urbanistica, dal treno delle Dolomiti alle dinamiche interne del partito, il Partito democratico di cui era segretario del Circolo dell'Oltrardo, il più numeroso e più vivace del capoluogo. Ma a dirigere i suoi pensieri era il primato della politica e la visione che deve avere la politica e che solo la politica deve avere per lo sviluppo del Paese, non il civismo. La partecipazione. Perché «per aggiustare un marciapiede o una strada bastano i tecnici era solito dire -, ma è la politica che deve tracciare la prospettiva». Non aveva paura di manifestare le sue idee, anzi lasciava traccia delle sue analisi che spesso creavano dibattito e riflessioni. Scriveva documenti che erano oggetto di scambio di idee.



FAMIGLIA E POLITICA

Un uomo che portava un gran rispetto per la "libera stampa", affezionato lettore de Il Gazzettino. Padre e marito che era solito fare, insieme alla moglie Mary e ai cinque figli, un "buen retiro" nella sua Dacia, a Caralte di Perarolo di Cadore, la casa materna. Famiglia e politica erano un tutt'uno. Tanto che un giorno ad Auronzo di Cadore il presidente della Repubblica Francesco Cossiga riferì alla moglie che non avrebbe dovuto temere concorrenza di amanti, «perché Mario è innamorato della politica».



IL RICORDO

Lo ha raccontato ieri a Il Gazzettino uno dei figli, Renato, che ha parlato a nome di tutti (della moglie di Mario e degli altri figli: Claudio, Enrico, Cristina, Marino). «Siamo una famiglia che ha vissuto con un narratore e una persona con mille interessi che lasciava discutere, favoriva il dialogo, che non ha mai dato giudizi, il rancore non sapeva cos'era, aveva la capacità di autoironia. Il papà accoglieva le persone in casa ed era un coinvolgimento della famiglia rispetto agli incontri coi i giornalisti, con gli amici della politica, con quelli della parrocchia le parole di Renato -. Siamo stati una famiglia che ha vissuto e assorbito le passioni del papà. Con la risorsa di una moglie, nostra madre, che ha saputo gestire tutta la quantità di persone e di eventi che ci attraversavano la vita famigliare». Il figlio è convinto di quanto sia stata fondamentale «la qualità e non la quantità di tempo trascorso con noi. Testimoniava l'impegno, la partecipazione, lo stare in mezzo al mondo che cambiava. Non solo faceva venire la gente a casa, ma andavamo insieme alle manifestazioni sulla Resistenza, sull'antifascismo. Tutta la passione la trasferiva a noi e i concetti di partecipazione erano da noi assorbiti, impegno cattolico compreso. I miei genitori sono stati cattolici molto progressisti». Se Renato litigava con qualche fratello veniva mandato nella stanza dove c'erano il padre e i suoi amici «e ascoltavo le loro discussioni fino a tarda sera, fumavano e parlavano».



L'IMPEGNO

Mario Svaluto Morelo era stato espulso dalla Democrazia Cristina nella quale aveva militato a lungo, «e il giornalista dell'Espresso, Eugenio Padovan, aveva raccolto le testimonianza e mia madre visse con una certa ansia la vicenda (erano gli anni del terrorismo), ma il papà la rassicurava perché portava gran rispetto per la stampa, perché riferiva alle persone ciò che accadeva». Qualche volta gli è stato chiesto come mai non si fosse arricchito con la politica «è capitato di averglielo rimproverato, ma la politica per lui era un impegno di vita, un ideale di pensiero e riusciva a contagiare chi gli era vicino. Nelle campagne elettorali la nostra casa diventava sede elettorale: c'era chi scriveva gli indirizzi, ci apponeva francobolli sulle buste, chi scriveva a macchina. Il ruolo di nostra madre era quello di fare da cerniera tra le incombenze quotidiane (i cinque figli avuti in sei anni) e gli impegni di altro genere». Era un campione di autoanalisi su se stesso, ma anche sui fatti che lo circondavano. Scriveva e questo gli permetteva di indirizzare bene i pensieri. A chi gli chiedeva perché seguitasse «a fare lunghe e-mail invece di utilizzare i social - racconta il figlio Renato rispondeva che questo modo di comunicare distrugge la politica perché sintetizza tutto in slogan e riduce il ragionamento alla battuta».

Il funerale si svolgerà venerdì alle 15 alla chiesa di Cavarzano.