Sull'attenti troppo a lungo: marinaio 21enne sviene e batte la testa

CORTINA - Paura ieri mattina alla cerimonia che si è tenuta all'Ossario di Pocol di Cortina, nell'ambito delle celebrazioni per la ricorrenza del 4 novembre. Un marinaio del Circolo ufficiali della Marina militare di stanza a Cortina, un 21enne trevigiano, ha perso conoscenza collassando al suolo mentre era in schieramento sull'attenti. Immediato l'intervento dell'elicottero di Pieve di Cadore. Fortunatamente il ragazzo, D. G. classe 2000 di Treviso, si è ripreso tanto che è stato elitrasportato al San Martino di Belluno in codice verde e in serata stava per essere dimesso.



La manifestazione si tiene ogni anno all'ossario di Pocol di Cortina, dove ci sono circa 10mila caduti italiani. Come da tradizione la cerimonia per il 4 novembre si fa la prima domenica utile dopo la ricorrenza. Oltre agli alpini, la polizia, i carabinieri, ci sono i marinai, che tra i monti della Perla delle Dolomiti sono un presenza fissa, nel Circolo Villa Marina, vicino allo stadio del ghiaccio. La cerimonia era entrata nel vivo. Erano circa le 11 di ieri quando il ragazzo, da tempo sull'attenti, complice il freddo e la posizione, è collassato a terra battendo la testa e perdendo i sensi. I presenti e i compagni sono accorsi ad aiutarlo ed è scattata la richiesta di aiuto al 118. Come da prassi in questi casi viene inviato l'elicottero. Il 21enne, D. G., nel frattempo ha ripreso conoscenza. Ieri in serata era ancora in osservazione all'ospedale San Martino di Belluno, ma le sue condizioni non destavano preoccupazione.

Al temine della cerimonia il sindaco Gianpietro Ghedina dal suo profilo social: «Oggi è stata l'occasione per ricordare le forze armate e i tanti, troppi, caduti in guerra. Tra questi anche i tanti morti e dispersi i cui corpi non sono più stati identificati. Ricorre il centenario del milite ignoto a cui Cortina d'Ampezzo ha conferito la cittadinanza onoraria. I suoi resti giacciono al Vittoriano, all'Altare della Patria, simbolo di tutti i caduti e dispersi in guerra».