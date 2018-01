Il marito della donna uccisa dall'onda «Non siamo stati imprundenti»

di Lauredana Marsiglia

BELLUNO - «Confermo che non è stata imprudenza. L'uscita del sindaco non ci è piaciuta molto. Loro hanno visto solo un cartello che vietava la balneazione in caso di mareggiata. Ed è chiaro che non erano lì per fare il bagno»., cognato di, la 55enne, rispedisce al mittente, ovvero al sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, l'accusa di un'imprudenza da parte dei quattro amici protagonisti della tragedia costata la vita, il 2 gennaio, alla nota consulente finanziaria di Belluno. L'onda-killer aveva risucchiato anche il marito della Calligaro, Carlo Talamini, 56 anni, e Nicoletta Bressa, 57. Si era salvato solo il marito di quest'ultima, Nicola Zeggio, che si trovava più avanti rispetto al punto in cui camminavano gli altri tre lungo quel sentiero a filo sul mare.«Stavano passeggiando su un'area affollata - prosegue Andrea Talamini - e il cartello di cui parla il sindaco, ovvero di divieto di accesso in caso di mareggiate, non è stato visto né da mio fratello né dagli altri tre. C'era invece quello di divieto di balneazione in caso di mare mosso».