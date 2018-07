Morì risucchiata dall'onda, il sindaco indagato per omicidio colposo

di di Petronilla Carillo

BELLUNO - Omicidio colposo. È il titolo di reato che la procura di Salerno contesta al sindaco di Praiano Giovanni Di Martino per la morte della turista di Belluno, Mariangela Calligaro, avvenuta il 2 gennaio scorso. La donna, 55 anni, era in vacanza in Costiera quando, durante una passeggiata sulla Praia con il marito ed un’altra coppia di amici, è morta risucchiata da un’onda. A seguito di meticolose indagini svolte dai militari del nucleo investigativo della Capitaneria di porto di Salerno, agli ordini del maggiore Claudia Di Lucca, il sostituto procuratore Roberto Penna ha individuato a carico del sindaco tutte le responsabilità della tragedia in quanto tutto ciò che attiene alla pubblica incolumità è in capo al primo cittadino del territorio. Nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, a Di Martino viene contestato di aver omesso i controlli del caso. A seguito di una serie di sopralluoghi e perizie tecniche, difatti, gli inquirenti sono giunti alla conclusione che, in quella zona, mancava il cartello che vieta di passeggiare sulla Praia in caso di mare agitato. Cartello che, se posizionato sul tratto che collega via Mareterra alla Statale 163, è invece assente - come invece previsto per obbligo di legge - dall’altra parte della strada. E questo, secondo il sostituto Penna, potrebbe aver indotto in errore la comitiva di turisti.