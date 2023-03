è la nuova group style e product development director di, gruppo dell'di Longarone (Belluno). Subentra ad Alessandro Beccarini, che ha concluso la sua esperienza in Marcolin per perseguire altri interessi. La nuovalaureata a Venezia è a diretto riporto dell'amministratore delegato e general manager Fabrizio Curci. Marogna assume la gestione e sviluppo delle collezioni eyewear del gruppo dell'occhialeria, in stretta collaborazione con le direzioni creative e gli uffici stile dei marchi in portfolio. Il team guidato da Marorgna avrà l'obiettivo di continuare il percorso intrapreso a livello creativo per massimizzare il potenziale dei marchi nei vari segmenti. Marcolin ha archiviato i primi nove mesi del 2022 con ricavi per 409,7 milioni, in crescita del 21% sullo stesso periodo del 2021. Nel terzo trimestre le vendite nette sono state pari a 126,1 milioni (+24,3%). La dinamica ha riguardato tutte le aree geografiche. L'Ebitda dei nove mesi è pari, nel suo valore «adjusted», a 50,5 milioni contro i 42 di un anno fa. Lara Marogna, originaria di Belluno, dal 2011 in Marcolin, ha una formazione accademica in Design Industriale presso l'Università Iuav di Venezia, arricchita da un percorso artistico applicato prima alla gioielleria e poi all'occhialeria in cui ha consolidato la propria esperienza.