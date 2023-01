Novità in Marcolin, Alessio Puleo nominato Group Marketing Director

LONGARONE - Marcolin annuncia la nomina di Alessio Puleo in qualità di Group Marketing Director. In Marcolin, a diretto riporto del ceo & general manager Fabrizio Curci, Alessio Puleo ha assunto la diretta responsabilità dell'area di group brand management, dell'area trade marketing & training e delle attività di marketing analysis. Nel suo nuovo ruolo, Alessio guiderà lo sviluppo e l'espansione del dipartimento Marketing, con l'obiettivo di accelerare la crescita del portafoglio marchi a livello globale in coerenza con le linee guida e le strategie del Gruppo.

In Marcolin dal 2021, Alessio vanta una profonda esperienza all'interno del settore eyewear dove, per oltre 20 anni, ha ricoperto ruoli con crescente responsabilità. Originario di Padova, Alessio è laureato in Scienze Politiche con indirizzo internazionale presso l'Università degli Studi di Padova.