Addio a Marco De Dorigo, figlio dell'olimpionico e imprenditore

di di Mirko Mezzacasa

GOSALDO (BELLUNO) - Marco se n'è andato in silenzio, quasi in punta di piedi. I suoi amici lo hanno appreso l'altra sera con incommensurabile incredulità. Un giovane papà, stroncato dalla malattia, fulminante.aveva 47 anni, lascia la moglie Tamara e due figli, Matteo di 6 anni e Alessandro di 11. Fin dal matrimonio viveva a Taibon, in frazione Listolade, dove è nata la moglie. Marco è invece cresciuto a Forcella Aurine, imparando a sciare con il, il noto olimpionico degli anni Sessanta, il fratello Santo, lo zio Valerio scomparso da pochi mesi. Sul monte Gardelon nel 1994 è stato l'ideatore della pista illuminata, una delle prime dei comprensori dolomitici. Fin dal 1991 nella società impianti ha contribuito allo sviluppo della località turistica con sacrificio ed impegno.