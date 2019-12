Si fa male sul marciapiede rotto, ​il Comune non vuol saperne di pagare

di Federica Fant

BELLUNO - Cade sul marciapiede sconnesso e si rompe il piede, ma ottenere un risarcimento è diventata un’odissea. Protagonista una donna che, oltre alla frattura del metatarso del piede si era storta la caviglia, dopo l’incidente mentre camminava in città. Ha proceduto nella trattativa con l’assicurazione del Comune, ma Palazzo Rosso ora non intende risarcire. È la sera del luglio 2018, quando la donna di mezza età passeggiando in via Caffi, verso le 19, cade rovinando a terra. Le...