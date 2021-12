Manifattura Valcismon: bonus straordiario di 750 euro per i 220 dipendenti

FONZASO - La distribuzione di un bonus straordinario di 750 euro lordi in componenti di welfare e in denaro, oltre al consueto premio di risultato, per ciascuno dei suoi 220 dipendenti: è l'iniziativa assunta dal gruppo del tessile abbigliamento Manifattura Valcismon, di Fonzaso (Belluno).

L'azienda, che nel 2021 ha aggiunto alla pianta organica altri 50 lavoratori, chiuderà l'esercizio in corso con ricavi pari a circa 130 milioni, in aumento del 38% rispetto allo scorso anno. La decisione assunta dai vertici aziendali si inserisce in un percorso triennale di miglioramento della conciliazione vita-lavoro dei dipendenti e delle loro famiglie fra cui rientrano il lavoro da remoto, l'attivazione di un bando per ore e ferie solidali, la banca ore, permessi per visite screening, uno sportello di assistenza fiscale in azienda e convenzioni con associazioni del territorio per le attività estive dei bambini.