FELTRE (BELLUNO) - Tragedia venerdì mattina a Monterenzio in provincia di Bologna: Leonardo Saffayeh, manager 42enne originario di Feltre e residente a Bergamo, è morto per le conseguenze dello schianto in moto avvenuto in mattinata. L'uomo in sella alla sua Bmw Adventure avrebbe perso il controllo della moto andandosi a scontrare contro la parte anteriore di un Suv Volkswagen che proveniva dalla direzione opposta. L'uomo è rimasto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati