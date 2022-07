BELLUNO - Il piccolo Alexandre nato tra le Dolomiti da una mamma georgiana e di padre zoldano ora ha vicino i suoi due fratelli maggiori. Elene, partita dalla Georgia per cercare fortuna in Italia, dopo 8 anni e una vera odissea, è riuscita a ricongiungersi con i suoi due figli, avuti da un precedente matrimonio.

Dalla Georgia alle montagne bellunesi

La donna a alle spalle una vita fatta di fatiche e di dolore. Originaria dalla Georgia in Asia minore, scende dalle montagne del Caucaso del Nord al confine con il Daghestan, da Diklo un piccolo villaggio a oltre 2000 metri nel distretto dell’Akhmeta dopo un infelice primo matrimonio già mamma di due bambini, e arriva nelle Dolomiti per lavoro senza di loro. Elena era cresciuta tra alte montagne e pascoli verdi, tra mucche, cavalli bradi e greggi di pecore in una natura incontaminata, con la caduta dell’unione delle repubbliche socialiste sovietiche nel 1991, la guerra civile, e la conseguente mancanza di sostentamento e servizi, la sua famiglia percorre la transcaucasica e scende a valle e si trasferiscono in un paesino sul fiume Alazani, terra di viti e buon vino. Lì lavorava come bracciante agricola. Al mercato conosce il primo marito e giovanissima si sposa.

Alla ricerca di fortuna

Abbandonata e lasciata alla fame con i pochi risparmi, dopo 4 anni divorzia e con due bambini si trasferisce con i piccoli a sud, nella capitale Tbilisi in cerca di fortuna. Con la sorella cerca lavoro, affittano una stanza in una cadente abitazione nella periferia della capitale, le risorse non bastano, anche la sorella si sposa, non c’è più posto, la madre è malata, quindi Elene decide di emigrare, di cercar fortuna in Italia. Aveva sentito da alcune conoscenti che in Italia c’erano opportunità di lavoro: vende tutto quello che ha, chiede un prestito, bacia i suoi figli e con in mano un biglietto di sola andata parte per l’ignoto. Atterra a Milano 8 anni fa, poche cose nel zainetto in spalla, senza un soldo in tasca e senza conoscere una parola di italiano, solo un’amica come riferimento. Lavora a Milano, Sondrio, Reggio Emilia, Bologna, lavora duro, solitudine, treni e tante lacrime, onora i debiti, intanto passano gli anni, spedisce i suoi guadagni alla famiglia che sopravvive grazie a lei, viaggia leggera, zainetto e trolley, non tiene nulla per se, i pensieri sono altri. Poi con la catena del passaparola arriva e lavora a Belluno e infine a Dont, in Val di Zoldo tra le montagne e paesaggi che le ricordano casa. La nostalgia e la lontananza dai suoi bambini si fa sentire: sono 5 anni che non li vede.

Ritrovarsi

Dopo Dont, torna a Sondrio per pochi mesi, poi di nuovo un lavoro a Pra di Zoldo, una signora anziana ha bisogno di lei. Arriva l’11 settembre 2017 il giorno del compleanno di Emiliano, suo futuro marito, quel giorno si incrociano, un saluto, due parole e scatta la scintilla. Si sposano un anno dopo a dicembre 2018 e nel febbraio successivo, dopo 6 anni di lontananza, riesce a ritornare in Georgia e finalmente riabbracciare i suoi due bambini. Il 16 luglio 2021 il coronamento dell’amore in Val di Zoldo con la nascita di Alexandre. Elene sperava che già l’anno scorso, dopo gli impedimenti legati alla pandemia che aveva fatto slittare il complesso iter per il ricongiungimento con i figli, sarebbero potuti arrivare. Dopo tanti gli sforzi finalmente si avvera il sogno con l’arrivo a maggio 2022 dei suoi figli in Italia: ora la famiglia è riunita tutta sotto lo stesso tetto. Un’operazione difficile durata tre anni che si è conclusa positivamente anche per il supporto della Questura di Belluno cui va un ringraziamento speciale.