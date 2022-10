FELTRE - Attimi di panico ieri mattina all'interno di una scuola media di Feltre per l'irruzione di una donna ucraina che è entrata in classe per prendere la figlioletta 12enne, in affidamento al padre, che in quel momento stava seguendo la lezione di storia dell'arte. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma. La donna vive a Trento ed ha tre figli da tre padri diversi. La più grande vive in una casa famiglia in provincia di Trento e non vuole avere rapporti con la madre. Il più piccolo ha 4 anni ed anche lui è stato affidato al padre. Quella di età mediana vive a Feltre con il padre e un decreto emesso dal tribunale di Belluno nel luglio scorso dispone che può stare con la mamma solo se vuole. In pratica la mamma non può obbligarla a stare con sè. È invece quello che si è verificato venerdì. Il padre (che è assistito dall'avvocato Paolo Patelmo) è stato avvertito con una telefonata del preside di ciò che stava avvenendo, ha mollato il lavoro e si è precipitato nella scuola della figlia. Intanto il personale della stessa scuola aveva avvertito i carabinieri che sono arrivati con tre pattuglie. Il padre, angosciato per le inutili sofferenze che l'ex compagna stava infliggendo alla bimba, ha esibito ai militari la copia del decreto. I carabinieri hanno convinto la donna ad uscire dalla scuola rinunciando al suo progetto di portare con sè la piccola. Allontanandosi le ha tuttavia assicurato, tra promessa e minaccia, che «verrò a prenderti per la festa di Halloween». «I dissapori tra ex non dovrebbero coinvolgere i bambini», sussurra dispiaciuto, ma determinato ad ottenere giustizia e a preservare la figlia da altre di queste scenate, il papà della 12enne. Resta il dato di fatto che su nessuno dei tre figli la donna ha la patria potestà e che nessuno di loro vuole stare con lei. Una realtà che la donna non vuole accettare. Anche a costo di ignorare il decreto di un tribunale.