Otto persone bloccate dalla neve in 3 rifugi: soccorsi in azione per salvarle

BELLUNO - Resta particolarmente critica la situazione nell'area montana del Bellunese a causa del perdurare del maltempo. A Passo Giau i vigili del fuoco, in collaborazione con Veneto Strade, stanno cercando di raggiungere tre rifugi dove ci sono 8 persone che hanno bisogno di carburante e si trovano bloccati all'interno delle stesse strutture. Le squadre stanno operando con i gatti della neve a causa dell'alto manto bianco che continua ad accumularsi. Ma alcuni soccorritori sono partiti anche con i soli sci per superare l'enorme manto nevoso.

La partenza dei soccorsi

A Passo Valles si sta cercando di raggiungere altre otto persone che devo essere fatte evacuare. A complicare le operazioni la necessità di liberare le strade dai detriti e dagli alberi che hanno invaso le carreggiate. Situazione non dissimile a Santo Stefano di Cadore dove i soccorritore dalla notte scorsa operano per rendere nuovamente percorribili le vie di accesso. In Alpago le operazioni di messa in sicurezza riguardano invece gli ultimi allagamento non ancora prosciugati. Altri allagamenti nel Feltrino per i danni causati dal vento che ha scoperchiato vari tetti.

I vigili del fuoco stanno utilizzando dalla notte scorsa una fresa insieme alla squadra valanghe del comando per aprire le strade bloccate dalla neve nella frazione di Ornella di Livinallongo (Belluno). La zona era rimasta isolata a causa del maltempo che continua a imperversare, con precipitazioni nevose accompagnate da forte vento.

Ultimo aggiornamento: 12:33

