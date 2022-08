Maltempo in Veneto e Friuli. Frane, resta chiusa l'Alemagna sopra Cortina, Sauris quasi isolata. Meteo critico su zone pedemontane

Ondata di maltempo in tutto il Nordest. Ecco la situazione aggiornata sul nostro territorio. Rimane chiusa per l'emergenza maltempo anche oggi la strada statale 51 Alemagna, bloccata dalle 18.45 di ieri nel tratto oltre Cortina D'Ampezzo per una frana ghiaiosa caduta in due punti a causa del violento temporale che aveva interessato la zona. Operatori dell'Anas e vigili del fuoco hanno operato per tutta la notte e la mattinata di oggi, 6 agosto, per rimuovere i detriti caduti nella località di Fiammes e nei pressi di Passo Cimabanche, in direzione di Dobbiaco, in provincia di Bolzano, Val Pusteria. Secondo quanto appreso dalla società concessionaria, nonostante il fondo stradale sia stato ripulito, nella zona sta ancora piovendo, per cui non sono esclusi ulteriori distacchi di materiale dai versanti della strada. Cortina rimane comunque raggiungibile, sempre lungo la ss 51, lungo la direttrice che proviene dal Cadore.

APPROFONDIMENTI NELLA NOTTE Frana a Cortina, le immagini della rimozione dei detriti in strada -... VITTORIO VENETO/COMELICO Maltempo, scout di Vittorio Veneto bloccati in tenda nel Comelico L'ALLARME Maltempo in Trentino Alto Adige, frane e strade chiuse. Case e... BELLUNO Frana a Cortina: chiusa l'Alemagna invasa da massi e detriti,...

Sauris quasi isolata, disagi tra Veneto e Friuli

Ma in seguito al violento nubifragio della scorsa notte, anche in Friuli e nei collegamenti con il Veneto si sono creati forti disagi. La perturbazione della tarda serata di ieri e della della notte si è abbattuta su alcune zone del Friuli Venezia Giulia e ha provocato due frane a Sauris, in provincia di Udine, che al momento risulta raggiungibile unicamente dal lato friulano, mentre la salita dal Veneto è interdetta. Non si registrano feriti o auto coinvolte nello smottamento. Da questa mattina inoltre sono al lavoro per lo sgombero della carreggiata i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, oltre al personale di Veneto strade, che ha la competenza sul tratto franato. Non è ancora noto per quanto tempo la viabilità resterà interrotta: una volta rimosso il materiale, andrà analizzata la geologia del versante. L'accesso alla località turistica è limitato all'utilizzo del passo Pura, visti lavori sulla Ampezzo-Sauirs lungo il Lumiei. Verso l'ora di pranzo una piccola tempesta tra Udine e Tavagnacco, combinazione di alte temperature mista a perturbazione, con qualche allagamento, alberi e cartelli stradali divelti in un'area ristrettta. Altri episodi simili potrebbero verificarsi, secondo meteorologi Osmer Fvg, nel corso del pomeriggio e in serata.

Maltempo, scout di Vittorio Veneto bloccati in tenda nel Comelico

Problemi sulla Pedemontana

Intanto il sito Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa parla di instabilità in aumento sui settori montani, specie sulle Prealpi vicentine in cui si sono già segnalati oggi rovesci e temporali con locali grandinate, mentre nelle prossime ore qualche fenomeno potrebbe scendere anche sulle aree pedemontane e di alta pianura. Tra tarda sera e notte il sito prevede temporali sparsi sulle pianure.

Criticità idrogeologica

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale veneto, in base alle previsioni meteo, ha emesso un bollettino di aggiornamento rispetto a quello di ieri, nel quale si conferma lo stato di attenzione per criticità idrogeologica fino a domani nei bacini dell'Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessini per l'arrivo di temporali. Per quanto riguarda la seconda parte di domani, si conferma il persistere di condizioni di instabilità soprattutto sulle zone montane e pedemontane, dove saranno più probabili delle precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale e dove non si esclude qualche ulteriore temporale intenso. L'avviso di criticità aggiorna quello emesso ieri ed è valido dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani e, visti i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.