Rischio frane per le forti piogge, chiuse 2 strade. Allerta per domani

BELLUNO - A causa delle forti piogge che stanno cadendo in queste ore nel bellunese sono state chiuse al traffico la Strada provinciale 2 della Valle del Mis e la Strada regionale 48 delle Dolomiti. In alcuni tratti ci sono movimenti di frane che impediscono il transito. Rischi di smottamenti vengono segnalati anche sulla Regionale 203 Agordina a La Muda e Listolade, ma al momento sono sotto controllo con mezzi operativi di Veneto Strade.



Le previsioni del tempo indicano un peggioramento della situazione per domenica pomeriggio. Il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi e l'assessore veneto alle Infrastrutture Elisa De Berti, stanno seguendo lo sviluppo degli eventi.

