FELTRE - Eccezionale. Il bilancio della mattinata è già quasi un bollettino di guerra. Evacuato l'asilo di Pasquer a Feltre: dalla strada statale sovrastante è caduta una consistente quantità di acqua mista a terra e ghiaia. L'edificio non ha subito danni, ma per precauzione i bambini sono stati rimandati a casa. Smottamenti sono segnalati ad Arson, mentre la frana di Villaga è sotto stretto controllo. Allagamenti anche nelle frazioni di Villabruna e Villapaiera. Il livello del torrente Uniera, quello che attraversa il centro di Feltre, è al limite. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in atto anche a Pedavena. Canali verso l'esondazione anche a Cesimaggiore.