Ad Alleghe paura per il lago: pronti a evacuare ​10 famiglie, a Cesana il Piave al limite

BELLUNO - Gli aggiornamenti maltempo nel Bellunese , alle 16 di oggi, 17 novembre, non sono buoni, anche se l'allerta è passata da rossa a arancione. Il lago diè prossimo a esondare: sul posto i vigili del fuoco che sono pronti a evacuare 10 case, interessati anche due alberghi, ma in questa stagione però sono chiusi. La decisione del sindaco è attesa a momenti. Sorvegliato speciale anche il, che viaggiava a Busche con una portata di 1400 metri cubi al secondo. A rischio la zona di Cesana (Borgo Valbelluna-Feltrino): anche in questo caso è "allerta 3" e potrebbe essere necessaria l'evacuazione.Queste sono i due punti più critici. Ma sono circa 200 gli interventi, tra protezione civile, pompieri e tecnici di vari gestori, in corso nel Bellunese, come emerge dalla Centro coordinamento soccorsi allestito in Prefettura.Già evacuate una famiglia a Costalissoio di Santo Stefano, dove una frana ha interessato la sp 30 e una perosona a Hornet di Vallada Agordina.A Belluno paura per il Piave a Lambioi, che in questi minuti (ore 17.15) sta esondando a Lambioi Beach. Il sindaco Massaro ha annunciato la possibile chiusura del ponte Bailey. Chiusa via Miari per uno smottamento.Il Cordevole fa paura a Sedico, dove minaccia non solo la regionale 203 Agorina, a Candaten, ma anche un tratto d'acquedotto. In corso il sopralluogo del sindaco Deon.A Borca di Cadore, nella zona della ex stazione ferroviaria una casa minacciata da una frana: anche in questo caso è in corso, l'evacuazione dei residenti, una famiglia