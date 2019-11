Maltempo. Le scuole restano chiuse, annullata anche la Fiera di San Martino

BELLUNO - Scuole chiuse anche domani, sabato 16 novembre, a Belluno, e annullamento della Fiera di San Martino: queste le decisioni prese dal Sindaco Jacopo Massaro in seguito a un nuovo aggiornamento meteo del Cfd - Centro Funzionale Decentrato. «Le previsioni della mattina ci avevano fatto ben sperare, ma nel pomeriggio il Cfd ha modificato l'allerta per i corsi d'acqua principali da giallo (attenzione) ad arancione (preallarme), confermando il codice rosso (allarme) per quelli secondari e rischio geologico, e per questo ci siamo consultati tra sindaci della Valbelluna, Feltrino e Alpago e abbiamo preso la decisione di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani», spiega Massaro. A causa di questa chiusura, è stato annullato anche lo spettacolo mattutino della rassegna «Voglio diventare grande», dedicata alle scuole, al Teatro Comunale; confermato invece l'appuntamento serale.



L'altra importante decisione è l'annullamento della Fiera di San Martino, in calendario per domenica 17: «Domenica è previsto un nuovo e pesante peggioramento. Viste anche le cancellazioni che in questi giorni proprio per l'allerta meteo avevamo già ricevuto da alcuni commercianti, tra questi anche gli organizzatori di Street Food, non ci è sembrato giusto proporre una fiera dimezzata e che, nel migliore dei casi, sarebbe stata colpita da piogge violentissime», aggiunge Massaro. L'edizione 2019 della Fiera è quindi annullata e non potrà essere recuperata in altra giornata, visto la mancanza di date utili.

