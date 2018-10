Allerta meteo, lunedì scuole chiuse in tutta la provincia di Belluno.

Verrà convocata nel pomeriggio di oggi e di domani in Prefettura a Belluno l'Unità di crisi per il sistema di protezione civile provinciale, per monitorare il preannunciato peggioramento delle condizioni meteo che interesserà tutto il Bellunese fino a lunedì 29 ottobre , con precipitazioni molto abbondanti.Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emanato un avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico per tutto il territorio bellunese.ha chiesto a tutte le componenti del sistema provinciale di protezione civile e ai Sindaci la, specie nei punti che, sulla base delle pianificazioni comunali di emergenza, sono maggiormente a rischio.evitando quelli non strettamente necessari,, e comunque di. Esposito ha chiesto ai Sindaci di valutare ilprogrammate nel fine settimana.