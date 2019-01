Da Roma 150 milioni di euro, 40 da destinare alla pulizia dei boschi

di Raffaella Gabrieli

BELLUNO - Pioggia di fondi sui territori alluvionati. Il governatore del Veneto Luca Zaia annuncia l'arrivo da Roma di 150 milioni di euro, 40 dei quali da destinare alla pulizia dei boschi schiantati da parte dei sindaci nominati soggetti attuatori. Intanto lo stesso presidente tira le fila dei primi 15 milioni già stanziati, soprattutto a favore di tantissimi cantieri di piccole dimensioni ma necessari per la ripresa della normalità nei comuni. Tre i settori di intervento: opere idrauliche, viabilità e, appunto, pulizia boschi. Le prime sono già state attivate e in gran parte concluse. Solo per il Bellunese si tratta di 57 cantieri per un ammontare di 25 milioni di euro. Tra queste la più costosa, 1 milione 925mila euro, riguarda i lavori di somma urgenza realizzati per la messa in sicurezza e il