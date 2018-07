Bomba d'acqua: due strade allagate Resta lo stato di allerta fino a lunedì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Una bomba d’acqua si è abbattuta in città questa sera, domenica 22 luglio, dopo le 19, facendo qualche danno alle cose, ma fortunatamente non causando alcuna conseguenza alle persone. Tutto si è concentrato in mezzora con attimi in cui c’è stata anche la grandine. Qualche problema di allagamento per le strade, in particolare per la zona di via dell’Artigianato e via Sargnano, dove ci sono stati anche danni d’acqua in un paio di abitazioni. Al lavoro i vigili del fuoco, gli operai comunali e gli agenti delle Volanti che sono intervenuti per la viabilità che per qualche tempo ha subìto dei disagi. Resta lo stato di allerta. Il possibile verificarsi di rovesci e temporali localmente anche intensi, anche per lunedì 23 luglio, ha spinto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione a dichiarare lo Stato di Attenzione per possibile criticità idrogeologica in alcune aree del Veneto, tra questi i bacini idrografici Alto Piave (Belluno) e Piave Pedemontano (Belluno e Treviso).