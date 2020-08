Maltempo nel Bellunese: alberi caduti, frane e tetti scoperchiati, pompieri al lavoro

BELLUNO - Il maltempo ha colpito il bellunese provocando danni a tetti, comignoli, frane e caduta alberi. In varie località sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza quanto danneggiato ed in particolare a Caprile per un movimento franoso che ha interessato la SP 641 tra Sottoguda e Malga Ciapela al km 21 in zona Marmolada. Tra gli altri interventi di rilievo quelli che hanno visto squadre dei Vigili del fuoco impegnati a Venas di Cadore per lo scoperchiamento di due abitazione. Ultimo aggiornamento: 20:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA