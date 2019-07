Piove sui fiori, e le api ​impazziscono: niente miele

di Alessia Trentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - E' piovuto sul bagnato. Anzi sui fiori di tarassaco, acacia e tiglio. Tanto che, per quest'anno, il miele bellunese resterà un sogno. Non ci sarà prodotto nostrano sugli scaffali dei supermercati nei prossimi mesi, perchè i 60 piccoli produttori della provincia sono stati messi in ginocchio dal maltempo. «Bisogna iniziare a pensare a nuovi strumenti mutualistici dichiara e propone Valerio Nadal, di Condifesa Treviso VicenzaBelluno -, dobbiamo darci da fare». Insomma, di fronte ad...