Maltempo, alpini della Protezione civile di Verona in azione nel Bellunese

La Protezione Civile dell'Ana Verona sta operando anche oggi - 6 gennaio - nel bellunese duramente colpito dalle intense nevicate e dal maltempo dei giorni scorsi. I volontari sono impegnati tra Santo Stefano di Cadore e il Comelico. « Le abbondanti nevicate - rileva Filippo Carlucci, coordinatore della Protezione Civile dell'Ana Verona - non sono l'unica criticità non ancora risolta: il parziale rialzo delle temperature ha portato anche a un alto rischio valanghe. E gli occhi rimangono puntati al cielo che promette ancora neve. Ieri, intanto, il meteo ha concesso una tregua, qualche raggio di sole che ci ha permesso di procedere spediti soprattutto con i rocciatori nelle operazioni di pulizia dei tetti pericolanti, sopra cui si è accumulato oltre un metro di neve e che potrebbero cedere da un momento all'altro«, racconta Carlucci. Inoltre, i volontari sono al lavoro anche per liberare le strade ancora impercorribili a causa di ghiaccio e neve. »Ora - conclude - non risultano più, fortunatamente, persone e abitazioni isolate e irraggiungibili«.

