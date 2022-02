Malore e infarto in seggiovia: sciatore rianimato e salvato sulle piste

CORTINA - Nel pomeriggio di ieri - domenica 20 febbraio - una pattuglia della Stazione Sagf di Cortina d’Ampezzo in servizio sulle piste del comprensorio sciistico Averau-Cinque Torri è intervenuta salvando la vita a un 78enne che, durante la risalita in seggiovia con alcuni amici, ha accusato un malore andando in arresto cardiocircolatorio.

Giunto a destinazione, è stato subito soccorso dai militari che hanno immediatamente allertato la Centrale operativa del SUEM e, contestualmente, hanno messo in atto le manovre di rianimazione col defibrillatore in dotazione. Dopo aver effettuato una prima scarica il cuore dell’uomo ha ripreso a battere. In attesa dell’arrivo dell’eliambulanza l’uomo è stato costantemente monitorato dai soccorritori e successivamente imbarellato e imbarcato sull’elicottero per essere trasportato all’ospedale di Belluno.

La rapidità d’intervento del Sagf e del personale del 118 ha permesso di salvare la vita dello sciatore che, attualmente, è ancora ricoverato ma in condizioni che appaiono stabili.