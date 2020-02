Malore alla guida, l'auto dritta contro il muro dell'hotel: morto

ALLEGHE - Schianto mortale pochi minuti prima delle 9 di questa mattina, sabato 15 febbraio 2019. Per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri del comando provinciale di Belluno, un 79enne residente in paese ha perso il controllo della sua auto finendo la corsa contro il muro dell’hotel Dolomiti. Stando ai primi accertamenti non ci sarebbero segni di frenata. Circostanza che porta gli investigatori, fin dai primi istanti, a ipotizzare che a causare l’uscita di carreggiata possa essere stato un malore. Sul posto, oltre ai carabinieri di Caprile, anche i vigili del fuoco e il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del pensionato. Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA