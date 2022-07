Malore durante l'escursione, 75enne salvato con l'elicottero, soccorsa anche una coppia di tedeschi

BELLUNO - Si è sentito male durante un'escursione con la moglie ed è finito in ospedale. Un 75enne di Rimini stava risalendo il sentiero da Antruiles verso Ra Stua oggi, 18 luglio, quando si è sentito male. Intorno alle 14 la moglie ha chiamato aiuto ed è arrivata una squadra del soccorso alpino della guardia di finanza che ha dato le coordinate del posto all'elicottero di Dolomiti Emergency. L'équipe medica e il tecnico di elisoccorso sono stati sbarcati con un verricello e hanno portato all'ospedale di Belluno il 75enne. La moglie è rientrata assieme ai soccorritori. Poco dopo il personale del 118 ha soccorso una coppia di tedeschi che passava sotto la Torre di Valgrande in Civetta, lungo il sentiero 560. La 68enne, in cammino con una decina di persone, era scivolata e ruzzolata per una ventina di metri nel ghiaione sottostante. Il marito per lo spavento aveva perso i sensi. Prestate le prime cure alla donna per un possibile trauma cranico, i soccorritori hanno recuperato anche il marito: entrambi sono stati accompagnati all'ospedale di Belluno.

