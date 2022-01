ARSIE' - Allarme oggi, domenica 30 gennaio, verso le 10, per un uomo colto da malore, mentre in compagnia si trovava nel bosco in prossimità di una baita sul Col de Zanchi. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore sbarcato nelle vicinanze con equipe medica e tecnico di elisoccorso ha prestate le prime cure a B.R., 76 anni, di Arsiè. L'uomo è stato caricato a bordo con un verricello di 20 metri e trasportato all'ospedale di Belluno.