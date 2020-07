FELTRE - Tragedia ieri sera - 11 luglio - a Quero Vas su richiesta della centrale operativa del 118: alcuni automobilisti in transito allertavano le forze dell'ordine per un uomo trovato esamine a bordo della propria auto.



Stroncato da malore è deceduto Mario Zanella, pensionato di 72 anni, residente in zona che si era sentito male alla guida avendo solo il tempo di fermarsi ed accostare il veicolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA