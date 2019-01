Malga a fuoco nel paese devastato i vigili a piedi per domare l'incendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VALLE AGORDINA - Intervento difficoltoso oggi pomeriggio, 13 gennaio, nel territorio di La Valle Agordina, a quasi 1500 metri di altezza, dove, sotto il monte Zelo, è bruciata Malga Foca. La baita, completamente ristrutturata di recente, non era in attività, ma era spazio destinato agli escursionisti, per un ricovero. Per cause al vaglio dei carabinieri oggi alle 14.30 è divampato un incendio. Al lavoro una ventina di pompieri tra permanenti e volontari, oltre all'elicottero Drago di Venezia che sta facendo la spola con l'acqua. E' stato impossibile infatti arrivare alla malga con le autobotti, a causa della strada franata per il maltempo del 29 ottobre scorso. I vigili del fuoco dopo aver percorso chilometri a piedi stanno utilizzando l'acqua portata dall'elicottero con una motopompa, anche questa portata in volo.