Il primario di Malattie Infettive, un anno in trincea: «Un ambulatorio in ospedale per vaccinare chi è a rischio»

IN PRIMA LINEA BELLUNO Era arrivato in piena pandemia nei primi giorni di marzo 2020. E, ad un anno dalla nomina, per il primario malattie infettive d el San Martino di Belluno , Renzo Scaggiante , non c’è tempo di fermarsi a fare bilanci. Il direttore della Unità operativa complessa di “Malattie infettive” dell’Ulss Dolomiti , che ha lottato contro il Covid nel reparto dove sono passati centinaia di malati infetti, sta lavorando al l’apertura di un ambulatorio per le vaccinazioni da lui diretto per sconfiggere il virus . LA CHIAMATA Scaggiante arrivò, in quei giorni terribili di inizio emergenza, c on procedura d’urgenza d e l direttore generale Adriano Rasi Caldogno, dopo aver vinto il concorso per coprire la posizione del primario Ermenegildo Francavilla , rimasta vacante con il suo pensionamento. Oltre alla responsabilità del reparto dell’ o spedale San Martino ha assunto il controllo delle altre sedi ospedaliere della provincia relativamente alle strategie vaccinali, dando direttive e indicazioni su come operare con la migliore efficacia ed efficienza. Ma il merito sull’esito della lotta al virus, ancora non sconfitto, lui lo dà al lavoro ed abnegazione di tutto il personale medico e paramedico che lavora con grande impegno e professionalità è riuscendo a bloccare prontamente i focolai scoppiati localmente. Va ricordato lo sforzo organizzativo profuso durante lo svolgimento dei mondiali di sci di Cortina. LA CAMPAGNA Spiega il primario Scaggiante: «G li operatori ormai, gli ospiti nelle case di riposo, gli ultra ottantenni e i malati di neoplasie sono stati vaccinati, si sta procedendo con il resto della popolazione . In questo contesto ovviamente le possibili mutazioni rappresentano una criticità nell’evoluzione della pandemia, da quella inglese ed ora indiana, aspetto che stiamo monitorando con la massima attenzione » . Il proposito per sconfiggere il virus è quello di riuscire nei prossimi 3 mesi a vaccinare tutti. Anche in questa cruciale attività è in prima linea.

L’AMBULATORIO